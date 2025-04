Kathleen Kennedy odpowiada na plotki o odejściu z Lucasfilm: "Nigdzie się nie wybieram"

Lucasfilm

Na początku 2025 roku świat obiegła szokująca informacja o prawdopodobnym odejściu Kathleen Kennedy z Lucasfilm. W ramach przypomnienia - zajmuje ona najwyższe stanowisko od momentu przejęcia firmy przez Disneya. To za jej kadencji wyprodukowano wszystkie dotychczasowe filmy kinowe oraz seriale aktorskie oraz animowane. Przecieki wskazywały na to, że niebawem pożegna się ona ze swoim stanowiskiem, ale ostatecznie do niczego takiego nie doszło.

Jak donosi portal Screen Rant, w trakcie dzisiejszego Star Wars Celebration w stolicy Japonii, Kathleen Kennedy wprost odpowiedziała na plotki i potwierdziła, że na ten moment nigdzie się nie wybiera.

Nie jestem na emeryturze. Nigdzie się nie wybieram.

Wielu fanów może być niezadowolonych z tej decyzji. Zdaniem pewnego grona widzów, Kennedy nieumiejętnie zarządzała spuścizną George'a Lucasa, czego dowodem mogą być zakulisowe problemy przy Trylogii Sequeli, której brakowało klarownej wizji. Jakość seriali aktorskich też jest często podważana - głównie za sprawą Księgi Boby Fetta oraz Obi-Wana Kenobiego. Trzeba mieć jednak na uwadze wiele sukcesów, które marka odniosła za kadencji Kennedy. Powrócił 7. sezon Wojen klonów, którego fani się domagali, powstał znakomity Andor, Łotr 1., a kinowa trylogia zarobiła ogromne pieniądze.

Nic nie wskazuje na rychłe odejście Kennedy z szeregów Lucasfilm, choć możliwe, że rozpoczną się poszukiwania zastępcy w jej roli. Póki co szefowa Lucasfilmu ma się dobrze i zapowiedziała kolejne produkcje ze świata odległej galaktyki:

