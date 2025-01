Superkomputer Nvidii nieprzerwanie od sześciu lat ulepsza technikę DLSS

fot. NVIDIA

DLSS 4, czyli jej najnowsza wersja, została zapowiedziana na początku tego miesiąca na targach CES wraz z nowymi kartami graficznymi GeForce RTX 50 i zapowiada się o wiele lepiej niż to, co po raz pierwszy zobaczyliśmy w serii GeForce RTX 20. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak dokładnie dotarliśmy do tego miejsca? Jak się okazuje, od samego początku w proces ten zaangażowany był ogromny superkomputer.

fot. NVIDIA

Podczas omawiania technologii na Consumer Electronic Expo, wiceprezes Nvidii ds. badań nad głębokim uczeniem się, Bryan Catanzaro, powiedział, że ulepszanie DLSS było ciągłym, sześcioletnim procesem uczenia się. Według Catanzaro, superkomputer w Nvidii wyposażony w tysiące najnowszych i najlepszych procesorów graficznych działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku – i skupia się wyłącznie na ulepszaniu DLSS.

Proces szkolenia w dużej mierze polega na analizowaniu błędów, powiedział Catanzaro. Gdy model DLSS zawodzi, wygląda to jak ghosting, migotanie lub rozmycie w grze. Gdy takie błędy zostaną dostrzeżone, Nvidia próbuje dowiedzieć się, co spowodowało, że model dokonał niewłaściwego wyboru.

fot. NVIDIA

Analiza błędów pomaga Nvidii dowiedzieć się, jak poprawić dane treningowe. Model jest następnie ponownie trenowany na nowszych danych i testowany w setkach gier. I tak w kółko. „Tak wygląda proces” – podsumował Catanzaro.

Nvidia zaprezentowała DLSS 4 na targach CES wraz z nowymi procesorami graficznymi RTX 50 Blackwell. Według zapewnień „Zielonych” dzięki użyciu DLSS 4 nowa karta RTX 5070 kosztująca zaledwie 2849 zł zapewnia wydajność zbliżoną do RTX 4090, co zelektryzowało wielu graczy, którzy teraz niecierpliwie czekają na potwierdzenie tych zapewnień w niezależnych benchmarkach.

fot. NVIDIA

Według wyników testów porównawczych udostępnionych przez Nvidię, karta GeForce RTX 5090 jest o około 30 procent szybsza niż 4090 bez DLSS. Co więcej, RTX 5080 ma być o 15 procent szybszy niż 4080, a RTX 5070 jest do 20 procent szybszy niż 4070. To są jednak wyniki benchmarków Nvidii, więc rzeczywiste dane będziemy musieli poczekać do premiery nowych kart graficznych.