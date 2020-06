Grounded - wersja demo nowej gry twórców The Outer Worlds już dostępna

Microsoft

Grounded, nowa gra od studia Obsidian Entertainment, czyli twórców m.in. Fallout: New Vegas i ubiegłorocznego The Outer Worlds, można sprawdzić przed premierą na PC (Steam) oraz konsoli Xbox One. W tym drugim wypadku konieczne jest bycie członkiem Xbox Insider Program. Demo jest ograniczone czasowo i to podwójnie. Udostępniony fragment rozgrywki pozwala na zaledwie 30 minut zabawy i dostępny będzie jedynie do 22 czerwca. Gracze będą mieli jednak możliwość wyboru jednej z czterech postac

W Grounded akcja gry przenosi nas do... przydomowego ogródka, a bohaterowie zostają zmniejszeni do rozmiarów mrówki. Celem gry jest oczywiście przetrwanie w niesprzyjającym i pełnym niebezpieczeństw środowisku. W tym celu konieczne będzie zbieranie surowców, wytwarzanie przedmiotów, a także walka z przeciwnikami.

Data premiery finalnej wersji gry nie jest znana. Wiemy natomiast, że gra zadebiutuje we wczesnym dostępie już 28 lipca.