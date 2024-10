Przeraziła was w Squid Game, a teraz dostała swoją uroczą lalkę Monster High. Tak wygląda

Źródło: ©2024 Mattel, Squid Game™, © Netflix

Squid Game stało się jednym z największych hitów Netflixa i niejako spopularyzowało koreańskie seriale wśród osób, które do tej pory nie miały okazji popłynąć na fali hallyu. Na pewno wielu z was pamięta ikoniczną lalkę, która pojawiła się w pierwszym odcinku i eliminowała graczy, którym nie udało się pozostać bez ruchu. Był to moment, w którym zarówno bohaterowie jak i widzowie mogli uświadomić sobie, z jak brutalną rozgrywką mają do czynienia.

Teraz postać dostała swoją własną lalkę z linii Monster High Skullector. Ta wersja jest jednak o wiele bardziej urocza niż serialowa. Warto zwrócić uwagę na detale, takie jak torebka w kształcie złotej świnki, która ma skrywać w środku nagrodę dla zwycięzcy.

Lalkę ze Squid Game w wersji Monster High możecie zobaczyć w poniższej galerii:

Taka współpraca nie powinna dziwić. Monster High stało się popularne właśnie dzięki łączeniu tego, co urocze, z tym, co powinno przerażać. Marka jest także znana z bardzo dobrej jakości, o czym świadczy między innymi fakt, że wiele osób, zarabiających na malowaniu i przerabianiu lalek, używa właśnie tych spod szyldu Monster High, ponieważ są solidnie wykonane i mają wiele punktów artykulacji.

Przedmiot kolekcjonerski ma trafić do sprzedaży przed premierą 2. sezonu Squid Game na Netflixie.