Gunpowder Milkshake - nowe plakaty przedstawiające bohaterki. A właściwie zabójcze kobiety w akcji

fot. materiały prasowe

Gunpowder Milkshake to film napakowany po brzegi akcją, który opowiada o zabójczyni na zlecenie, Sam. Kobieta jest córką elitarnej płatnej morderczyni, a pójście śladami matki było nie tyle jej wyborem, co skutkiem wychowania przez tajną organizację, która miała w tym swój własny interes. Gdy w końcu zlecenie pójdzie nie tak, będzie zmuszona nie tylko do ucieczki, ale i spotkania po latach z kobietą, która ją urodziła, a potem porzuciła. Będą musiały ze sobą współpracować, a Sam zacznie ścigać ludzi, którzy wydali na nią wyrok śmierci. W najnowszych plakatach, które promują produkcję, możemy zobaczyć zabójcze bohaterki w akcji.

Film wyreżyserował Navot Papushado, znany z filmu Duże złe wilki. W rolę głównej bohaterki Sam wciela się Karen Gillan, która grała w takich produkcjach jak Strażnicy Galaktyki i JumanjiL Przygoda w dżungli Jej matkę, Scarlet, gra Lena Headey.

Plakat grupowy, promujący Gunpowder Milkshake.

Premiera filmu w USA ma odbyć się 14 lipca, zaś w Polsce będzie można zobaczyć go na dużym ekranie 13 sierpnia 2021 roku.