Nowy western od Netflixa ze zwiastunem. Zobacz, co pokaże Świt Ameryki

Świt Ameryki to historia gwałtownego zderzenia kultur, religii i społeczności, podczas którego mężczyźni i kobiety walczą o kontrolę nad ziemią, która, jak wierzą, jest ich przeznaczeniem. Zwiastun pokazuje nam perspektywę matki i syna, którzy uciekają przed przeszłością. Oboje muszą wyruszyć przez niebezpieczne ziemie amerykańskiego zachodu, gdzie zamiast prawa i porządku rządzą wolność i anarchia.

Świt Ameryki - zwiastun

W skład obsady głównej wchodzą Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan, Shawnee Pourier oraz Saura Lightfoot Leon.

Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. Świt Ameryki to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi.

Sześcioodcinkowa produkcja ukaże się na Netflixie 9 stycznia 2025 roku.