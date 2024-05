Dafne Keen przeszła przez szkołę Jedi na planie Akolity. Dlaczego jej miecz świetlny jest mniejszy?

fot. Lucasfilm

Młoda gwiazda Gwiezdne Wojny: Akolita, Dafne Keen, udzieliła wywiadu Empire, w którym zdradziła nieco więcej szczegółów dotyczących jej bohaterki. Aktorka wciela się w Jecki, padawankę mistrza Sola, którego gra Jung-jae Lee. Keen ujawniła, jaka jest jej postać, jak współpracowało jej się z koreańskim aktorem, a także dlaczego ma mniejszy miecz świetlny od innych.

Gwiezdne Wojny: Akolita - Dafne Keen o swojej postaci

Z krótkiego opisu Dafne Keen dowiadujemy się, że Jeckie jest utalentowaną padawanką, która potrafi działać w zespole:

Mogę powiedzieć, że jest graczem zespołowym. Jest zabawna i jest naprawdę fajna. Ma kilka niesamowitych scen walki. Jest w nich wiele mieczy świetlnych. Jest bardzo pracowitą i utalentowaną padawanką. To bardzo mądra postać. Jest bardzo inteligentna i dojrzała ponad swój wiek.

W dalszej części aktorka opowiedziała o wspólnej grze z Charliem Barnettem, który wciela się w Rycerza Jedi Yorda Fandara:

Pomiędzy Jeckim a Yordem istnieje naprawdę zabawna dynamika – to mój wspaniały przyjaciel, uwielbiam go. Przez cały czas Jecki jest od niego o wiele bardziej kompetentna. Chociaż on jest Rycerzem, bo jest starszy. Jest więc między nimi naprawdę interesująca dynamika: on jest trochę bezużyteczny, a ona mówi: „Musisz stać się lepszy”. To bardzo spostrzegawcza postać – ma bardzo twardą skorupę, stara się osiągać wiele. W głębi serca jest naprawdę słodką bohaterką i myślę, że jest jedna postać – nie mogę powiedzieć [kto to jest] – która wydobywa z niej tę miękkość. Naprawdę cudownie było to zagrać.

Szkoła Jedi na planie serialu Gwiezdne Wojny: Akolita

Następnie Keen zdradziła, że na planie serialu Gwiezdnych Wojen: Akolity brała udział w szkole Jedi, aby lepiej zrozumieć, kim jest jej postać i gdzie stoi w hierarchii całego Zakonu:

Mieliśmy spotkania Jedi, podczas których wszyscy szliśmy do pokoju ze specjalistami z Gwiezdnych Wojen. Prosili nas o pytania. To było jak w szkole – uczono nas, w jakim wieku jesteś, czy młodzikiem, padawanem, rycerzem, czy też mistrzem. Mieliśmy trening Mocy z kobietą o imieniu Alex, który odbywał się jeden na jednego – wchodziłeś do tego pokoju, a ona uczyła cię, jak władać Mocą. Mieliśmy cały trening kaskaderski z mieczami świetlnymi. Miałam szczęście wcielić się w kosmitkę, co oznacza, że ​​wyniosłam o wiele więcej z Gwiezdnych Wojen – każdego ranka miałam półtorej godziny z Jeremym i Robem, wizażystami, na to, by stać się kimś zupełnie kimś innym, niż jestem.

Gwiezdne Wojny: Akolita - dlaczego Jeckie ma krótszy miecz świetlny?

Na zwiastunie oraz zdjęciach z serialu pojawia się scena, w której kilku Jedi wyciąga swoje miecze świetlne, aby rozpocząć walkę z tajemniczym przeciwnikiem. Możemy jednak zauważyć, że ostrze Jeckie jest krótsze od pozostałych mieczy świetlnych innych postaci.

Dafne Keen zdradziła, że specjalnie dla niej musieli stworzyć mniejszy miecz, ze względu na jej niski wzrost:

Ma fajny uchwyt. Ciągle musieli czyścić mój miecz, bo biały makijaż na dłoniach ciągle plamił całą rękojeść. Wszystkie miecze są tego samego rozmiaru, więc mój ciągle uderzał o ziemię, bo jestem za niska. Musieli mi zrobić na zamówienie miecz dla kogoś, kto ma 170 cm wzrostu, bo miecze powinny sięgać do talii, a mój sięgał do klatki piersiowej. W końcu powiedzieli: „Nie, musimy dać ci krótszy miecz, bo to głupio wygląda”.

Gwiezdne Wojny: Akolita - bohaterka Dafne Keen wygląda jak David Bowie

Aktorka zdradziła także, że po zobaczeniu charakteryzacji swojej postaci od razu pomyślała, że wygląda jak Jedi David Bowie:

Na planie przez cały czas było mnóstwo piosenek Bowiego. Gdy tylko nałożyliśmy charakteryzację, poszłam do Leslye Headland i powiedziałam: „To jest David Bowie”. A ona na to: „Masz całkowitą rację”. Często żartowaliśmy, że wyglądam jak Jedi David Bowie. To prawie styl funky z lat 70. i 80., co jest naprawdę fajne. Byłam bardzo podekscytowana warkoczem – jako fanka Gwiezdnych Wojen warkocz Padawana to najbardziej pożądana rzecz na świecie.

Gwiezdne Wojny: Akolita

Gwiezdne Wojny: Akolita - fabuła, obsada i data premiery

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

W serialu zagrali Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca 2024 roku w Disney+.