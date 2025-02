Capcom prezentuje nadchodzące gry. Monster Hunter Wilds i Onimusha: Way of the Sword z nowymi zwiastunami

fot. Capcom

Na lutowym State of Play nie mogło zabraknąć kolejnego materiału z Monster Hunter Wilds, bo ten wyczekiwany przez graczy tytuł zadebiutuje na PC i konsolach jeszcze w tym miesiącu. Capcom przygotował nowy zwiastun, w którym można zobaczyć starcia z niektórymi z wielkich i potężnych potworów, a wszystko to przy akompaniamencie charakterystycznego, głównego motywu muzycznego serii.

Oprócz tego japońska firma pokazała nowy zwiastun Onimusha: Way of the Sword. W krótkim wideo ujawniono, że bohaterem gry będzie Musashi Miyamoto, a podczas walki gracze będą mogli wykorzystać nie tylko broń, ale też elementy otoczenia.

Premiera Monster Hunter Wilds już 28 lutego na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Na nową Onimushę trzeba będzie poczekać dłużej - Way of the Sword ma zadebiutować w 2026 roku, a dokładny termin nie został jeszcze ujawniony.