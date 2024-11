Nowe twarze w obsadzie Percy'ego Jacksona. Wśród nich nowy Zeus

fot. Disney+

Courtney B. Vance wcieli się w Zeusa w drugim sezonie serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Wcześniej grający tą postać Lance Reddick zmarł w wieku 60 lat 17 marca 2023 roku, a więc po nagraniu, ale jeszcze przed premierą serialu. Nowy aktor oddał mu hołd w swoim oświadczeniu.

Nie macie pojęcia, jak ekscytuje mnie dołączenie do niezwykłej obsady Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy! W karierze aktora jest kilka momentów, kiedy możesz szczerze powiedzieć, że masz zagrać w serialu, który ma tak oddaną rzeszę fanów, wypełnioną postaciami kochanymi na całym świecie i opartym na niezwykle udanej serii książek. Wiem, że wcielenie się w Zeusa będzie niezapomnianym przeżyciem i niebiańsko przytulam mojego brata, Lance'a Reddicka, który opuścił nas zdecydowanie za wcześnie.

Do obsady 2 sezonu serialu dołączyła także Sage Linder. Nie jest jeszcze znana jej dokładna rola w serialu, ale mówi się, że miałaby wcielić się w Kirke. Dodatkowo Heather Feeney wcieli się w jakąś drugoplanową rolę.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – drugi sezon

Drugi sezon serialu oprze się na drugiej części serii książek Ricka Riordana, zatytułowanej Morze Potworów. Po roku Percy powraca do Obozu Herosów i odkrywa, że jego świat wywrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth się zmienia, dowiaduje się, że ma brata cyklopa, Grover gdzieś odszedł, a obóz został oblężony przez siły Kronosa. Podróż Percy'ego, by to wszystko naprawić, zabierze go do Morza Potworów, gdzie syna Posejdona czeka sekretne przeznaczenie.

Drugi sezon Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy zadebiutuje na Disney+ w 2025 roku.