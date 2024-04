Gwiezdne Wojny: Akolita będzie przypominać serial Russian Doll. Nie zabraknie nawiązań do filmów

fot. Netflix // Disney+

Gwiezdne Wojny: Akolita jest serialem, którego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Historia ukazuje galaktykę u szczytu ery Wysokiej Republiki, kiedy Jedi byli najsilniejsi, a Sithowie mieli zostać wytępieni.

Twórczynią, scenarzystką i producentką nowej produkcji ze świata Gwiezdnych wojen jest Leslye Headland, która wcześniej stworzyła cieszący się sporą popularnością serial Russian Doll. W rozmowie z Total Film powiedziała, że Akolita jest z gatunku mystery i przypomina swoją formą serial Netflixa z Natashą Lyonne. Widzowie w każdym odcinku będą dostawać nowe informacje, a historia będzie się nawarstwiać. Dodała, że mamy do czynienia ze znacznie większym światem, który potrafi być zwodniczy. Serial najpierw może się wydawać jednym, aby później okazać się czymś innym.

Mistrz Jedi Sola (Lee Jung-jae) i Mae (Amandla Stenberg) będą prowadzić śledztwo, co sprowadzi ich na kurs kolizyjny ze złowrogimi siłami. W rozmowie Headland obiecała, że Akolita będzie pełen nawiązań do Gwiezdnych Wojen.

To serial ze wszystkim, co czemu chciałam się przyjrzeć: chciałam, żeby były w nim rzeczy ze Star Wars Legends, odniesienia do oryginalnej trylogii, Mrocznego Widma, kontynuacji Disneya… jest wypełnione tym po brzegi. Nigdy nie wiadomo, czy dostaniesz jeszcze kolejną szansę.

Headland dodała jeszcze, że dużo rozmawiała z autorem zdjęć, Chrisem Teague, o uhonorowaniu pracy kamery w filmach George'a Lucasa. Przyznała, że opierali się na oryginalnej trylogii tworząc świat, ale Mroczne Widmo było im bliższe pod względem tematycznym.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca 2024 roku w Disney+.