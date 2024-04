Gwiezdne Wojny - wspaniałe figurki kolekcjonerskie od Hot Toys! Darth Revan, Starkiller i inni

fot. Hot Toys

Z okazji zbliżającego się Dnia Gwiezdnych wojen, 27 kwietnia firma Hot Toys wprowadzi do sprzedaży nowe kolekcjonerskie figurki w skali 1:6. Zaprezentowano zdjęcia postaci z Ciemnej Strony Mocy, na których widać, że zadbano o najmniejsze szczegóły. Ich liczba jest ograniczona. Które postaci będziecie mogli zakupić, aby powiększyć swoją kolekcję? Zobaczcie poniżej.

Figurka Dartha Revana

Darth Revan to postać z gry wideo Star Wars: Knights of the Old Republic. Był kiedyś Jedi, ale odwrócił się od Zakonu i stał się Sithem, który stworzył Imperium, wypowiadając wojnę Zakonowi Jedi i Republice Galaktycznej. Figurka posiada dwa miecze świetlne, które świecą (LED) i są zasilane przez USB. W komplecie jest też podstawka. Produkt można też kupić w zestawie z kolekcjonerskimi monetami z Gwiezdnych Wojen.

Darth Revan - figurka

Figurka Lorda Starkillera

Starkiller to też postać znana z gier wideo. Pojawił się również w Legend Star Wars, gdzie był uczniem Dartha Vadera. Podobnie jak u Dartha Revena miecze świetlne podświetlają się i są zasilane przez USB. W komplecie jest też podstawka. Produkt można też kupić w zestawie z kolekcjonerskimi monetami z Gwiezdnych Wojen.

Starkiller - figurka

Figurki BT-1 (Beetee) i 0-0-0 (Triple-Zero)

Beetee i Triple-Zero to postacie z komiksów Marvel Comics, które towarzyszyły doktor Aphrze w jej misjach. Figurka BT-1 jest uzbrojona w miotacze ognia, blastery i rakiety. Z kolei 0-0-0 był droidem protokolarnym specjalizującym się w etykiecie, zwyczajach, tłumaczeniach i torturach. Potrafi porazić prądem.

BT-1 (Beetee) - figurka

Figurka Komandora Cody

Dowódca klonów Cody był lojalnym żołnierzem-klonem służącym Republice Galaktycznej podczas Wojen Klonów. Cody często był pod dowództwem generała Obi-Wana Kenobiego. W zestawie są wymienne hełmy, plecak odrzutowy, dwa rodzaje miotaczy oraz podstawka. Do sprzedaży trafi 2500 sztuk.

Komandor Cody - figurka

Figurka Szturmowca

Szturmowcy to żołnierze w służbie Imperium, którzy noszą charakterystyczną białą zbroję. Figurka ma karabin maszynowy i jest podświetlana diodami LED.

Szturmowiec - figurka