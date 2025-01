Dwa nowe nazwiska w obsadzie Supergirl: Woman of Tomorrow! Rodzina się powiększa

fot. DC

Pojawiły się dwa nowe nazwiska w obsadzie Supergirl: Woman of Tomorrow. Do projektu dołączyli David Krumholtz i Emily Beecham. Aktor wystąpił wcześniej w takich produkcjach jak Oppenheimer, Kroniki Times Square i Spisek przeciwko Ameryce. Z kolei artystka jest znana między innymi z 1899, Into The Badlands: Krainy bezprawia i Cruelli. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają rodziców Supergirl.

Supergirl: Woman of Tomorrow - fabuła, obsada, reżyseria

Supergirl: Woman of Tomorrow zostało oparte na serii komiksowej Toma Kinga i Bilquis Evely, nominowanej do nagrody Eisnera w 2021 roku. Historia jest opowiedziana z perspektywy młodej kosmitki o imieniu Ruthye, która chce zemścić się na mężczyźnie, który zabił jej ojca, więc prosi Supergirl o pomoc. Milly Alcock zagra główną rolę, czyli Karę Zor-El, kuzynkę Supermana. Aktorka podbiła serca widzów występem w Rodzie smoka jako młoda Rhaenyra Targaryen. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ana Nogueira.

