Gwiezdne Wojny: Andor - Gustavo Fring z Breaking Bad inspiracją dla antagonistki

Gwiezdne Wojny: Andor pokaże nam wydarzenia dziejące się przed akcją filmu Rogue One. Ponownie zobaczymy postać Andora, w którego wciela się Diego Luna. W serialu jedną z antagonistek będzie Dedra Meero grana przez Denise Gough. Aktorka w rozmowie z The Direct podzieliła się swoimi inspiracjami przy budowaniu postaci.

Okazuje się, że wzorem dla niej był Giancarlo Esposito i jego rola w serialu Breaking Bad. Jej zdaniem jest to niezwykle skrupulatna postać, która perfekcyjnie prezentuje się na ekranie. Jeśli zaś chodzi o elegancję, Gough naśladowała Jennifer Connelly z serialu Snowpiercer.

Podobał mi się wygląd i styl Jennifer Connelly w Snowpiercer, nie poszłam daleko w tej inspiracji, ale ona ma w sobie coś w rodzaju "żelaznej elegancji".

Wcześniej aktorka mówiła o tym, jak jej postać wspina się na szczeblach Imperialnej struktury. Wątek bohaterki ma zresztą odnosić się do płci i polityki, traktując o roli kobiet w świecie rządzonym przez Palpatine'a.

Jako kobieta, w tamtym świecie, aby mogła awansować w jakikolwiek sposób, musi być 10 razy lepsza niż ktokolwiek inny na to stanowisko. I to było naprawdę istotne, aby pokazując to odnieść się do wszystkiego, przez co teraz przechodzimy.

Gwiezdne Wojny: Andor - pierwsze trzy odcinki zadebiutują 21 września na Disney+.