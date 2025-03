Phantom Blade Zero nie tylko dla doświadczonych graczy. Gra zaoferuje kilka poziomów trudności

S-GAME

Reklama

Phantom Blade Zero zaoferuje graczom trzy zróżnicowane tryby, mające na celu dostosowanie poziomu wyzwania do różnych typów graczy. Pierwszy to Story Mode (tryb Fabularny), który będzie skoncentrowany na narracji i zaoferuje najniższy próg wejścia, przeznaczony dla graczy chcących skupić się na historii. Kolejnym poziomem trudności jest tryb Normalny, mający zapewnić wyważone doświadczenie rozgrywki. Nie zapomniano również o graczach lubiących wyzwania. Dla nich przygotowano tryb Ekstremalny, który będzie charakteryzował się usunięciem predefiniowanych kombinacji ataków oraz bardziej responsywnymi i wymagającymi przeciwnikami.

Phantom Blade 0 zaoferuję graczom także rozwiązania fabularne, które wpłyną finał historii. Gra będzie posiadać znaczną liczbę alternatywnych zakończeń - aż osiem różnych wariantów. To, na jakie natrafimy, będzie zależeć od decyzji podejmowanych w trakcie rozgrywki, zarówno w ramach głównej historii, jak i podczas wykonywania zadań pobocznych.

Pomimo ujawnienia nowych szczegółów dotyczących trybów i zakończeń, nadal nie podano oficjalnej daty premiery Phantom Blade Zero. Wiemy jedynie, że tytuł ten ma zadebiutować na PC i PS5 w 2025 roku.