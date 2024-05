Gwiezdne Wojny bardzo stresowały Daisy Ridley. Aktorka miała poważne problemy ze zdrowiem

fot. Lucasfilm

Gdy Daisy Ridley wygrała casting do roli Rey w Gwiezdnych Wojnach: Przebudzeniu mocy, nie miała bogatej filmografii. Była zupełną nowicjuszką przy pracach nad wysokobudżetową produkcją, więc skala całego przedsięwzięcia, ale i ogromna presja towarzysząca udziałowi w nowym otwarciu serii, musiała być niezwykle stresująca. W najnowszym wywiadzie dla Times aktorka przyznała, że podczas kręcenia nowej trylogii nabawiła się poważnych problemów zdrowotnych.

Daisy Ridley nabawiła się poważnych problemów ze zdrowiem przez Gwiezdne Wojny

Ridley wyznała, że stres związany z pracami nad kolejnymi częściami Gwiezdnych Wojen był tak silny, że dostała wrzodów żołądka. W rozmowie wyznała, że jej organizm radzi sobie ze stresem w fizyczny sposób, co doprowadziło do niektórych komplikacji. Aktorka w czasie produkcji dwóch pierwszych filmów zastanawiała się, czy jest wystarczająco dobra, aby grać główną rolę w tej serii.

Dopiero w finale trylogii zdała sobie sprawę, że występuje w Gwiezdnych Wojnach nie bez powodu:

Zasadniczo miałam nieszczelne jelito. Po prostu byłam wyczerpana. Nigdy tak dużo nie podróżowałam ani nie brałam udziału w spotkaniach prasowych, a moje ciało radzi sobie ze stresem w bardzo fizyczny sposób, więc moje wnętrzności reagowały emocjonalnie na podróżowanie po świecie i witających się ze mną na ulicy ludzi. A ja cały czas pytałam samą siebie: „Co się dzieje?” Cały czas się zamartwiałam, czy to powinna być ja, czy jestem wystarczająco dobra. Dopiero przy trzecim filmie udało mi się rozwiać te wątpliwości. Wtedy pomyślałam: „OK, zostałam wybrana nie bez powodu”. Ale to zajęło mi dużo czasu. To było niezwykle intensywne.

Daisy Ridley będzie miała okazję powtórzyć swoją rolę w nadchodzącym Star Wars: New Jedi Order, które zostało oficjalnie zapowiedziane na Star Wars Celebration 2023. Historia rozgrywać się będzie 15 lat po wydarzeniach z ostatniej części Sagi i przedstawi Rey jako przywracającą Zakon Jedi. Film wyreżyseruje Sharmeen Obaid-Chinoy.

