Popularny złoczyńca z MCU z rolą w Marvel Zombies? To był Wasz ulubieniec w jednym z seriali

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Marvel Studios szykuje nowy serial animowany dla dorosłych, czyli Marvel Zombies. Nowa plotka ogłasza nadejście znanego i lubianego złoczyńcy z poprzednich faz Marvela. Co wiadomo o jego roli?

Kto jest prawdziwym liderem Fantastycznej 4? Film cofa się w czasie tylko wizualnie

Znany scooper i informator MyTimeToShineHello, którego informacje w przeszłości często się sprawdzały, ale należy nadal je traktować jako plotkę, poinformował o udziale kolejnej postaci w nadchodzącym serialu animowanym od Marvel Studios. Jego zdaniem na ekranie ujrzymy Barona Zemo. Na razie nie wiadomo, czy powróci do tej roli Daniel Brühl, który wcielał się w niego do tej pory w aktorskiej wersji. Nie wiadomo też, czy będzie on w wersji zombie czy też nie.

Marvel Zombies - obsada

W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą następujący aktorzy: Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Producent zapowiada również powrót zombie Kapitana Ameryki. Jego zdaniem fani pokochają jego scenę.

Marvel Zombies – premiera w Disney+ odbędzie się 3 października 2025 roku.

