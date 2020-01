Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - zakończenie było zupełnie inne tydzień przed premierą!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Juan Bautista gościł w programie internetowym Popcorn Talk, w którym prowadzona była rozmowa na temat jego roli Rycerza Ren oraz samego filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Okazuje się, że aktor film widział po raz pierwszy tydzień przed premierą, a później tuż po premierze. Zakończenie obu wersji było kompletnie inne.

Zauważcie w wideo, że aktor tłumaczy, co widział, ale ma świadomość, że prawdopodobnie nie powinien tego mówić, dlatego podczas rozmowy padają słowa w cudzysłowie jak "plotka" czy "spekulacja". Nie ma to jednak znaczenia, bo i tak zdradza informacje, które klarownie wyjaśniają, jaką widział różnicę w obu filmach.

Według niego tydzień przed premierą zakończenie było całkowicie inne. W nim też Rey pozostała martwa po walce z Imperatorem Palpatinem. Kylo Ren nie uzdrowił jej nową zdolnością Mocy. To on udał się na Tatooine, na którym podkreślono finał jego odkupienia, bo gdy zobaczył duchy Luke'a i Lei, on odpowiedział, że nazywa się Ben Skywalker. To dla samego aktora ma więcej sensu, bo w końcu płynie w nim krew Skywalkerów, którym jest po matce. Niewykluczone, że zmian w wątku Kylo Rena było więcej, ale aktor odniósł się tylko do samego zakończenia.

Biorąc pod uwagę analizy fanów i krytykę finałowych scen, ma to wiele sensu na kilku poziomach. Przypomnijmy, że fani zarzucali manipulacje montażem podczas sceny śmierci Kylo Rena. W momencie, gdy on kładzie się na ziemi i umiera jest to według nich cofnięcie nagranej sceny, która wyglądał inaczej - czyli na planie on podnosił się, a nie kładł . Zwracano uwagę również na to, że dialogi Rey w niektórych momentach wydają się dograne później. A sama finałowa scena Rey na tle słońc wydawała się wykorzystaniem sceny z Pasaany, na którą nałożono efekty komputerowe (aczkolwiek montażystka zapewniała, że nic takiego tutaj nie zrobili). To też wyjaśnia, na co zwraca uwagę Bautista, dlaczego w finałowej scenie nie ma ducha Bena Solo - a o to fani mieli wielkie pretensje, a twórcy tłumaczyli, są tam osoby ważne dla Rey.

Oznacza to, że zupełnie inne zakończenie zostało nakręcone. Dlaczego je zmieniono dosłownie na ostatnią chwilę? Na to odpowiedzi nie znamy. Może podczas pokazów testowych było to źle odebrane? W końcu w sieci da się zauważyć, że duża grupa fanów wolała Kylo Rena z Rey w romantycznej relacji. Może ktoś stwierdził, że Rey ma przeżyć, bo chcą ją w przyszłości wprowadzić w innej historii? Scenariuszy jest wiele i niewątpliwie w przyszłości poznamy jakieś odpowiedzi.

Czy takie zakończenie byłoby lepsze? Dajcie znać w komentarzach.