Star Wars: Underworld - wyciek wideo. Tak mógł wyglądać serial Lucasa o gangsterach!

Star Wars: Underworld miał być pierwszym serial aktorskim w świecie Star Wars. George Lucas pracował nad nim po Zemście Sithów, ale ostatecznie nigdy nie został on zrealizowany z powodu ograniczeń technologicznych.

Do sieci niespodziewane trafił testowy fragment nakręcony dla Lucasfilmu przez Stargate Studios (firma od efektów specjalnych znana z Orville i The Walking Dead). Zostało to stworzone w 2010 roku, a pomimo tego możecie zobaczyć imponujące przedstawienie mrocznych zakamarków Coruscant oraz cały klimat, jaki ten serial mógł mieć. Pierwsza część wideo to wspomniany fragment, druga to kulisy jego realizacji. Tego typu rzeczy są tworzone po to, by przedstawić wizualizację określonej wizji - taki dowód na to, jak koncept może sprawdzić się na ekranie.

Star Wars: Underworld - testowy fragment

Fabuła miała skupiać się na czymś zupełnie innym i nowym, co przedtem w Gwiezdnych Wojnach było zaledwie tłem. Bohaterami miały być istoty związane z przestępczym światem - kryminaliści, bandyci, łowcy nagród, gangsterzy. Mieliśmy poznać zasady działania organizacji przestępczych na czele z kartelem Huttów czy syndykatem Pyke'ów. W rozmaitych plotkach i nieoficjalnych doniesieniach mówiono, że pojawiliby się młodzi Han Solo i Lando Calrissian. Najwyraźniej też gdzieś w tle miał przemykać wątek budującej się Rebelii.

Serial Star Wars: Underworld nigdy nie został zrealizowany, ponieważ wówczas technologia nie pozwalała osiągnąć zamierzonego celu. Aby osiągnąć oczekiwane efekty specjalne na małym ekranie, koszt jednego odcinka miał wynosić 50 mln dolarów. W 2020 roku dzięki rozwojowi technologii i nowym rozwiązaniom jest to proces o wiele tańszy. Na przykład The Mandalorian miał budżet w wysokości 100 mln dolarów podzielony na 8 odcinków.

Akcja miała rozgrywa się niedługo czas po Zemście Sithów, gdy Imperium zaczęło opanowywać galaktykę. Do tego informowano nieoficjalnie, że skasowana gra Star Wars 1313 osadzona na tym mrocznym poziomie Coruscant miała być fabularnie powiązana z serialem.

Na obecną chwilę Lucasfilm nie ma planów powrotu do tego projektu. George Lucas wielokrotnie mówił, że mają przygotowane scenariusze do 100 odcinków trwających godzinę każdy.