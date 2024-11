Pojawiła się zapowiedź The Pitt. Zobacz, jak prezentuje się Ostry Dyżur od HBO

fot. Warrick Page/MAX

Reklama

Serial The Pitt od HBO dostał swój zwiastun. Nowa produkcja medyczna pokaże życie pracowników ostrego dyżuru szpitala w Pittsburghu. Rolę showrunnera i scenarzysty produkcji ma przyjąć R. Scott Gemill, znany ze swojej pracy producenckiej nad serialem Ostry dyżur. Za podobieństwo do kultowej serii The Pitt zdążyło otrzymać już nawet pozew od rodziny Michaela Crichtona, twórcy klasycznej produkcji.

Potwierdzono, że 15-odcinkowy sezon będzie śledził akcję na oddziale ratunkowym w czasie rzeczywistym przez całą jedną zmianę. Zgodnie z hasłem reklamowym: 15 odcinków, 15 godzin, 1 zmiana.

The Pitt - zwiastun serialu

Serial opowiada o codziennym życiu pracowników szpitala w Pittsburghu. Muszą oni balansować między kryzysami osobistymi, polityką w miejscu pracy, a emocjonalnym ciężarem, jakim jest leczenie pacjentów w stanie krytycznym. Tragiczne sytuacje ujawniają siłę ich charakteru i odporność wymaganą w wybranym przez nich szlachetnym powołaniu.

Za reżyserię pierwszych dwóch odcinków będzie odpowiadać Amanda Marsalis. W obsadzie znajdą się Noah Wyle, Fiona Dourif, Katherine LaNasa, Gerran Howell i Isa Briones.

Premiera odbędzie się w styczniu 2025 roku na serwisie Max.