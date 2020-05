Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - producent o wpływie Lucasa na 7. sezon i plotkach o The Mandalorian

W sieci pojawiły się informacje o tym, że Ahsoka Tano pojawi się w The Mandalorian, czyli będzie to jej debiut w aktorskiej wersji Star Wars. Najbardziej rzetelne media informowały, że zagra ją Rosario Dawson, a sama aktorka nie dementowała informacji. Pomimo tego, nadal Lucasfilm oraz Disney+ oficjalnie tego nie potwierdziły, że formalnie nazywamy to plotką.

Dave Filoni, producent serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów oraz także The Mandalorian, został zapytany o te informacje przez portal Entertainment Weekly. Filoni niczego nie potwierdza, ani nie dementuje. Twierdzi jedynie, że cały szum jest efektem oddania ekipy, która pracowała przy serialu. Wspomina, że na początku niewielu było fanów Ahsoki, a po latach stała się ona jedną z popularniejszych postaci. Uważa, że George Lucas zawsze wiedział, że to tak wyjdzie, jeśli zrobią to dobrze.

- Kto wie co przyniesie przyszłość? Na razie musimy obejrzeć koniec Wojen Klonów i zobaczymy co dalej się wydarzy - mówi.

Nie jest wykluczone, że 4 maja 2020 roku w dzień Gwiezdnych Wojen wraz z premierą finału dostaniemy oficjalnie potwierdzenie Ahsoki Tano w The Mandalorian. Na razie to spekulacje.

Przyznaje, że nadal jest w kontakcie z Georgem Lucasem i to, co oglądamy w 7. sezonie jest efektem ich wspólnej pracy sprzed laty. Tłumaczy, że razem z Lucasem wiele lat temu opisali pierwsze dwie historie 7. sezonu, czyli o grupie komandosów oraz Trace i Rafie w towarzystwie Ahsoki. Natomiast ostatnia, najbardziej chwalona historia, w tamtych czasach była najmniej opracowana. Jako że bardzo szanuje Lucasa od czasu do czasu z nim rozmawia o różnych aspektach, by mieć pewność, że robi to dobrze.

Platforma Disney+ opublikowała nowy plakat promujący premierę ostatniego odcinka pierwszego sezonu The Mandalorian w Europie.