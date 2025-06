Paramount stworzy adaptację opus magnum Stephena Kinga. To prawdziwy kolos

Wydanie z 1 stycznia 1991 nakładem New English Library

Paramount Pictures i filmowiec Doug Liman łączą siły. Wspólnie stworzą adaptację Bastionu, jednej z najpopularniejszych książek Stephena Kinga. Następnym krokiem jest napisanie scenariusza do filmu, co nie będzie łatwym zadaniem, ponieważ większość wydań ma ponad tysiąc stron. Skondensowanie takiej historii na ekran na pewno okaże się wyzwaniem. W tym kontekście szczególnie ciekawy jest fakt, że według źródeł portalu The Hollywood Reporter studio i reżyser planują tylko jeden film, a nie całą sagę czy franczyzę.

Doug Liman wyreżyseruje adaptację Bastionu. Filmowiec ma na koncie takie produkcje jak Na skraju jutra, Tożsamość Bourne'a, Mr. & Mrs. Smith czy Road House. Zajmie się również produkcją wraz z Tylerem Thompsonem z Cross Creek Pictures. Poprzednio ten duet współpracował ze sobą przy kryminale American Made z 2017 roku.

Bastion: opus magnum Stephena Kinga

Bastion zadebiutował w 1978 roku. Akcja rozgrywa się w Ameryce po tym, jak wirus unicestwił większość ludzi i epidemia wywarła nieodwracalny wpływ na społeczeństwo. Z czasem krystalizują się dwie strony konfliktu: idealistyczna Wolna Strefa w Kolorado i złożona z psychopatów i kryminalistów dyktatura w Las Vegas. Starcie pomiędzy tymi dwoma grupami staje się nieuniknione. Książkę określa się opus magnum Stephena Kinga, ponieważ wywarła ogromny wpływ na szeroko pojętą popkulturę, od filmów i seriali po muzykę. Do tej pory Bastion został zaadaptowany dwukrotnie jako miniserial – raz w 1994 i ponownie w 2020 roku – a także w formie komiksu przez Marvela.

