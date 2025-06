Co dzieje się z Twilight Zone? To film Scarlett Johansson zainspirowany przejażdżką Disneya

fot. Marvel

Scarlett Johansson w rozmowie z Entertainment Weekly zdradziła, jak idą prace nad filmem Twilight Zone. Jej zdaniem scenariusz „nabiera kształtów” i prace nad projektem wciąż trwają. Nie ukrywa jednak, że nie mają przed sobą łatwego zadania: mają do dyspozycji naprawdę niewielką ilość materiału, więc większość fabuły muszą wymyślić sami.

Co dzieje się z Twilight Zone?

To twardy orzech do zgryzienia. Trudniejszy niż się wydaje. Sama przejażdżka ma w sobie trochę historii... nie chcę powiedzieć niewiele, ale w pewnym sensie tak jest!

Aktorka znana z roli Czarnej Wdowy w MCU wyjaśniła, że mimo Wonderful World of Disney z 1997 roku, przejażdżka sama w sobie nie ma zbyt głębokiej historii, ponieważ krótka forma lepiej nadawała się do reklamowania upiornej atrakcji w parku rozrywki.

Dzięki temu przejażdżka jest tajemnicza. To naprawdę fajny projekt, który daje dużo możliwości i nakłada niewiele ograniczeń, ale także twardy orzech do zgryzienia. Jednak poradzimy sobie z tym. Na razie nabiera kształtów!

Co wiemy o Twilight Zone?

Nowy film Scarlett Johansson jest zainspirowany przejażdżką The Twilight Zone Tower of Terror, która po raz pierwszy zadebiutowała w 1994 roku w parku rozrywki Disneya. Jest osadzona w tym samym uniwersum, co ikoniczny serial Strefa mroku, który był nadawany w latach 1959-1964. Produkcja opowiadała o zwykłych ludziach, którzy jadąc windą Hollywood Tower Hotel zostaje przeniesieni do nadprzyrodzonej Strefy Mroku, gdy piorun w budynek.