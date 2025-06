Finał Squid Game ma zaskakujące cameo. Czy to oznacza kontynuację uniwersum?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!



Aby nie psuć Wam niespodzianki, celowo nie wspominaliśmy o tajemniczym występie gościnnym w naszej bezspoilerowej recenzji 3. sezonu Squid Game. Rola Cate Blanchett działa tym lepiej, im bardziej zaskakuje widza. Jej postać wymienia spojrzenie z Liderem, podczas gdy prowadzi grę w ddakji z potencjalnym kandydatem do tytułowych rozgrywek. Wygląda na to, że przejęła pałeczkę po poprzednim Rekruterze. Co właściwie oznacza to cameo?

Squid Game - reżyser i gwiazdy serialu o zaskakującym cameo

Ci, którzy już obejrzeli finał 3. sezonu Squid Game, wiedzą, że Netflix od razu poleca półgodzinną Rozmowę gwiazd z udziałem reżysera Hwanga Dong-hyuka oraz odtwórców ról Lidera/Hwanga In-ho (Lee Byung-hun) i Seonga Gi-huna/Gracza 456 (Lee Jung-jae). Kwestia cameo była pierwszym tematem poruszonym w trakcie konwersacji.

Lee Jung-jae przyznał, że kompletnie nie spodziewał się pojawienia Cate Blanchett w serialu. Jedynie "pewien znajomy" wspomniał mu, że podobno pojawi się hollywoodzka gwiazda. Uznał to jednak za mało prawdopodobne, stąd widok Blanchett był dla niego ogromną niespodzianką.

fot. Netflix

Hwang Dong-hyuk zdradził, że to cameo było utrzymywane w ścisłej tajemnicy przez bardzo długi czas. Z kolei Lee Byung-hun przyznał, że Blanchett to jedna z jego ulubionych aktorek. Niestety jednak nie miał okazji się z nią przywitać.

- Kręciliśmy nasze ujęcia osobno, a ujęcia przepleciono dopiero na etapie montażu. I nawet się nie przywitaliśmy. Bardzo tego żałowałem.

3. sezon Squid Game oraz rozmowa gwiazd są już dostępne na Netflixie.

Co może oznaczać cameo Cate Blanchett w Squid Game?

Wśród internautów pojawiły się sugestie, że jednak Netflix może pracować nad poszerzeniem uniwersum. Niekoniecznie musi to być kolejny sezon, ale na przykład spin-off bądź amerykański remake.

Ja osobiście zinterpretowałam występ Cate Blanchett jako metaforę. Owszem, akcja rozgrywała się w Korei Południowej, natomiast prawdziwe sedno serialu - opowiadającego o kapitalizmie i zachłanności współczesnego społeczeństwa - jest bardziej uniwersalne. Pokazując białoskórą rekruterkę grającą w ddakji z białoskórym kandydatem, stanowi to podkreślenie, że poruszane problemy mają charakter globalny.

Dajcie znać, co Wy uważacie na ten temat.

Squid Game 3 - ujęcia z serialu