To wideo ma pogrążyć Blake Lively. Ostra odpowiedź prawników aktorki

fot. Sony Pictures Releasing

Blake Lively oskarżyła Justina Baldoniego o molestowanie seksualne na planie It Ends With Us. W swoim pozwie powołała się między na scenę, w której ich bohaterowie tańczyli razem. Twierdziła, że aktor i reżyser pochylił się do przodu, po czym przesunął ustami od jej ucha w dół szyi mówiąc, że ładnie pachnie, co jej zdaniem było niestosowne i zrobione bez jej zgody.

To wideo ma pogrążyć Blake Lively

W związku z tym zespół prawny Justina Baldoniego opublikował nagranie, które zawiera trzy ujęcia tej sceny, by pokazać, jak wyglądało to w rzeczywistości. Są z dźwiękiem, dzięki czemu można usłyszeć konwersację między aktorami. Ich zdaniem to cały materiał, który wtedy nagrano. Ma to być dowodem na to, że obie gwiazdy zachowywały się wtedy stosownie i profesjonalnie.

Nagranie opublikowane przez prawników Baldoniego możecie zobaczyć poniżej.

Ostra odpowiedź prawników aktorki

Zespół Blake Lively jest jednak innego zdania niż prawnicy Justina Baldoniego - ich zdaniem te nagrania z It Ends With Us są dowodem na to, że aktorka miała rację, ponieważ widać na nich dokładnie to, co opisywała w pozwie.

„Każda kobieta, która została niewłaściwie dotknięta w miejscu pracy, rozpozna dyskomfort pani Lively - twierdzą prawnicy aktorki. - Rozpoznają jej próby żartobliwego zachowania, aby odwrócić uwagę od niechcianego dotykania. Żadna kobieta nie powinna musieć podejmować środków obronnych, aby uniknąć dotykania przez pracodawcę bez ich zgody.