Jak Reddit zmienił kluczową scenę z filmu MCU? Spotkanie trzech Pajączków miało wyglądać inaczej

Fot. Marvel/Netflix

Reklama

Steve Weintraub z Collider niedawno miał okazję prowadzić panel z Jonem Wattsem – reżyserem widowiska Spider-Man: Bez drogi do domu – na Festiwalu Filmowym Mediterrane. Dziennikarz spytał go o to, w jaki sposób upewnił się, że oba występy cameo będą wydawać się naturalne, a nie tylko tanim fanserwisem. Watts wyjaśnił, że gdy tylko usłyszał o multiwersum, przyszedł mu do głowy pomysł połączenia trzech różnych Spider-Manów na jednym ekranie. Czuł, że widzowie zawsze porównywali ich ze sobą i zrobili z tego konkurencję, za to on kocha wszystkie filmy w podobny sposób, w jaki uwielbiają je dzieci:

Pomyślałem, jak fajnie byłoby opowiedzieć historię nie o tym, że jeden Spider-Man jest lepszy od drugiego, ale o tym, że wszyscy są Spider-Manami? Jeśli będą mogli ze sobą współpracować i podzielić się swoimi podobnymi doświadczeniami, mogliby stać się jeszcze lepszymi ludźmi, niż gdy nie mieli nikogo takiego.

fot. materiały prasowe

Jak Reddit zmienił kluczową scenę z filmu MCU?

Jon Watts wyjawił jedną szczególnie ciekawą rzecz na temat Bez drogi domu. Przez długi czas pracowali nad sceną wprowadzenia pozostałych dwóch Pajączków na ekran. Na początku widzieli to tak, że Peter Parker byłby smutny po śmierci cioci May, a portale otworzyłyby się, ujawniając dwóch innych Spider-Manów. Chcieli, by scena rozgrywała się prawdopodobnie na dachu, we mgle. Potem jednak zmienili zdanie przez... post na Reddicie.

W pewnym momencie wszedłem na Reddit i przyglądałem się ludziom, którzy już narysowali fanarty z tego spotkania: „Prawdopodobnie tak to będzie wyglądać, kiedy ujawnią dwóch kolejnych Spider-Manów”. Scena rozgrywała się na dachu i była bardzo smutna: dwa portale Doktora Strange były otwarte i wychodzili z nich pozostali Spider-Mani. Stwierdziłem: „Nie możemy tego zrobić. Jeśli wszyscy myślą, że tak zrobimy, to absolutnie nie możemy tego zrobić”.

W ten sposób zdecydowali, by warianty Andrew Garfielda i Tobeya Maguire’a weszły do głównego świata MCU przez portal Neda, w środku domu jego babci – coś, czego na próżno byłoby szukać na Reddicie. Jon Watts wyjaśnił, że chcieli zaskoczyć widzów i zrobić coś, czego nikt się po nich nie spodziewał.

Jak tylko zmieniliśmy lokalizację i wprowadziłem babcię Neda, czułem, że podwójnie oszukałem publiczność w najlepszy sposób: zobaczyli wszystko, czego pragnęli, ale w sposób, którego nigdy się nie spodziewali.

LEGO: tak wygląda imponujące popiersie Spider-Mana!