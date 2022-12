Gwiezdne wrota - nowy serial jest możliwy. Znane nazwiska chcą go zrobić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Gwiezdne wrota to serial, który był kontynuacją filmu z 1994 roku, ale popularnością przerósł go wielokrotnie. Doczekał się wielu sezonów oraz dwóch spin-offów w postaci seriali Gwiezdne wrota: Atlantyda oraz Gwiezdne wrota: Wszechświat. Jednak od ponad dekady nic nie powstało w tym uniwersum, ale wygląda na to, że pierwszy raz od dawna w końcu coś rusza się za kulisami.

Gwiezdne wrota - nowy serial jest możliwy?

Gateworld.net opublikował wywiad z Jenny Stiven, weteranką marketingu z branżową wiedzą na wiele tematów. Ona wyjawiła, że osoby decyzyjne z Amazon Creative Studios poprosiły firmy produkcyjne tworzące dla nich znane tytuły o pomysły na to, co chcieliby dla nich zrobić. Duet Mark Fergus i Hawk Ostby powiedzieli im otwarcie: chcą zrobić serial w świecie Gwiezdnych wrót. Panów nie trzeba przedstawiać: to oni byli odpowiedzialni za jeden z najlepiej ocenianych seriali sci-fi ostatnich lat pod tytułem The Expanse. Według Gateworld zainteresowanie Gwiezdnymi wrotami wyrazili też producenci serialu The Boys oraz firma Bad Robot J.J. Abramsa.

Brad Wright, twórca wspomnianego serialu Gwiezdne wrota od kilku lat prowadził rozmowy z MGM o tym, by stworzyć coś nowego w tym uniwersum. Miał określony pomysł, nad którym pracował. Rozpisał go i na pewnym etapie to było coś, czym studio MGM, czyli właściciele praw, byli zainteresowani. To jednak według Stiven zmieniło się wraz z przejęciem studia przez Amazon i na ten moment jego projekt już nie jest brany pod uwagę.

Na ten moment nikt z Amazon Prime Video nie komentuje tych doniesień. Nic nie zostało też potwierdzone ani zdementowane.