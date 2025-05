Jamie Foxx wyszkoli bokserów z USA po katastrofie lotniczej na Okęciu z 1980 roku. Nowy film Netflixa

fot. Netflix

Jamie Foxx kontynuuje współpracę z Netflixem i zagra w nowym filmie, który częściowo dotyczy katastrofy lotniczej z udziałem polskiego samolotu.

W marcu 1980 roku samolot polskich linii lotniczych LOT leciał ze Stanów Zjednoczonych do Warszawy, na pokładzie wioząc członków amerykańskiego zespołu bokserskiego mającego wziąć udział w Igrzyskach olimpijskich. W katastrofie zginęło 14 bokserów i ośmiu innych członków sztabu szkoleniowego, a łącznie 87 osób (77 pasażerów i 10 członków załogi) straciło życie. Mimo tej tragedii w 1984 roku Amerykanie zdobyli najwięcej złotych medali za rozgrywki bokserskie w trakcie Igrzysk - łącznie 9.

Jamie Foxx ma zagrać w filmie Fight for '84 trenera zatrudnionego do przemodelowania drużyny i przygotowania jej na kolejne wydarzenie po tragicznym wypadku. Reżyserem projektu jest Andrés Baiz, który był wcześniej odpowiedzialny za odcinki seriali Narcos, Narcos: Meksyk czy cały miniserial Griselda. Fight for '84 będzie jego anglojęzycznym debiutem pełnometrażowym.

To kolejna cegiełka budująca współpracę Jamiego Foxxa i Netflixa. W 2025 roku wziął udział w filmie Znowu w akcji, który pobił wiele rekordów i cieszył się wielką popularnością na platformie.