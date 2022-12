Najlepsze CGI w historii kina. Przywrócą wam wiarę w efekty komputerowe po She-Hulk

materiały prasowe

Współcześnie kino blockbusterowe opiera się w znaczącej części na technologii cyfrowej. Okazało się dość szybko, że wygenerowanie potwora komputerowo jest o wiele łatwiejsze od zrobienia tego za pomocą efektów praktycznych. Inna sprawa, że nie zawsze komputerowa technika umożliwia nam zaangażowanie się w prezentowaną historię, bo zwyczajnie trudno jest nam zawiesić niewiarę i dać się pochłonąć dolinie niesamowitości. Są jednak filmy, które w swoich czasach zrobiły ogromny krok, wyznaczając trendy i pokazując, że mądre użycie efektów CGI stwarza niespotykane wcześniej w kinie możliwości.

Jest jednak smutny wniosek, który dzisiaj przyczepia się szczególnie filmom Marvel Studios. Efekty komputerowe wyglądają coraz słabiej, a artyści odpowiedzialni za ich tworzenie wyrabiają nieludzkie godziny pracy, byle tylko zdążyć na czas. Zauważyliście może, że pierwszy film Transformers z 2007 roku ma zdecydowanie lepsze CGI od wielu kolejnych części? Wynika to zapewne z tego, że przy pierwszym filmie napracowano się i dano twórcom czas, natomiast później (wraz ze zmniejszającymi się zyskami z kinowych kas), oszczędzano na efektach i bazowano na tym, że franczyza i tak posiada oddaną grupę fanów, więc nie ma sensu wydawać dużo na efekty specjalne. Zapewne, bo niestety nikt nie przyzna się do cięcia kosztów na czymś tak istotnym w widowiskowym kinie, jak właśnie efekty CGI. Możemy tylko domyślać się zatem, czemu filmy sprzed 15 lat wyglądały lepiej od wielu dzisiejszych blockbusterów. Dobrym przykładem jest też zbroja Iron Mana z filmu z 2008 roku oraz ta, którą bohater zakłada w filmie Avengers: Wojna bez granic. Straciła namacalny charakter i zaczęła przypominać efekt wyjęty z gry komputerowej.

Temat CGI we współczesnym kinie jest zatem szeroki, bo dziś nie oznacza tylko dyskutowania o zmniejszaniu się kreatywności twórców idących na łatwiznę przy użyciu efektów komputerowych, ale też dotyczy ich jakości, która zamiast rosnąć, prezentuje się obecnie o wiele słabiej. Postanowiliśmy jednak wrócić do filmowych pozycji, które mogą pochwalić się wyjątkowym sposobem użycia technologii w obrębie czasu, w którym dana produkcja zadebiutowała. Mamy tutaj zatem Park Jurajski z 1993 roku, którego efekty dzisiaj może nie robią takiego wrażenia (chociaż dalej są świetne), to jednak w tamtym momencie dosłownie powodowały opad szczęki na podłogę.

Najlepsze efekty CGI w historii kina

Świat Dzikiego Zachodu (1973) - jest to pierwszy film, który uznaje się za pierwszy, który wykorzystywał efekty komputerowe na dużym ekranie. Nie było ich specjalnie dużo, ale też było to bardzo czasochłonne zadanie. 10 sekund cyfrowo obrobionego materiału zajmowało twórcom osiem godzin. Jedną z takich scen jest spojrzenie z perspektywy droida (zdjęcie poniżej).