Halloween zabija - zwiastun zapowiada powrót Michaela Myersa. Jest krwawo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Haloween zabija rozpoczyna się chwilę po wydarzeniach z filmu Halloween, który był bezpośrednią kontynuacją oryginału z dawnych lat. Zlekceważono wszystkie sequele jakie powstały przez lata. Pierwszy zwiastun można uznać za spoilerowy, bo pokazuje, jak Michael Myers wydostanie się z ognistej pułapki, w której zamknęła go Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Teaser przeznaczony jest tylko dla widzów dorosłych.

Halloween zabija -zwiastun

Halloween zabija - opis fabuły

Minuty po tym, jak Laurie Strode, jej córka Karen (Judy Greer) i wnuczka Allyson (Andi Matichak) pozostawiły zamaskowanego potwora Michaela Myersa uwięzionego w płonącym domu, bohaterki są w drodze do szpitala, by opatrzyć Laurie. Wierzą, że w końcu pozbyły się torturującego ich zła. Kiedy Michael jednak ucieka z pułapki, zaczyna znowu zabijać. Laurie walczy z bólem, aby przygotować się na ponownie starcie z wrogiem. Tym razem nie jest sama, bo inspiruje inne ofiary Myersa do tego boju. Tworzą grupę, która rozpoczyna polowanie na mordercę.

Halloween zabija

W obsadzie powrócą Kyle Richards, który grał Lindseya Wallace'a w oryginalnym Halloween Johna Carpentera oraz Anthony Michael Hall jako Tommy Doyle, również z klasyka gatunku.

Halloween zabija - premiera w polskich kinach odbędzie się 22 października 2021 roku.