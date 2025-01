Fantastyczna Czwórka - nowy merch z rodzinką Marvela. Perfekcyjny slogan

Marvel

W brazylijskim sklepie Disneya dostrzeżono koszulkę nawiązującą do nowej Fantastycznej Czwórki. Ubranie spodobało się fanom Marvela, szczególnie z uwagi na slogan, określający Pierwszą Rodzinkę Marvela: "Bohaterzy. Naukowcy. Odkrywcy. Obrońcy". Czyż to nie perfekcyjny sposób na opisanie tej ekipy? Zobaczcie zdjęcia poniżej i oceńcie, czy sami byście nosili taką koszulkę.

Fantastyczna Czwórka - nowy merch [ZDJĘCIA]

Fantastyczna Czwórka - co wiadomo o filmie?

Osadzony w realiach tętniącego życiem, inspirowanego latami 60., retrofuturystycznego świata, film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór - staną oni przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem o imieniu Galactus (Ralph Ineson) i jego tajemniczą herold, Silver Surfer (Julia Garner). A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

W głównych rolach wystąpią Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Do obsady należą także znajdują się Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne.

Premiera została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.

Zobaczcie nowy plakat Fantastycznej Czwórki, który wyszedł do sieci z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.

