Supernatural - będzie nowy serial. W ekipie Jensen Ackles - szczegóły!

Jak donosi portal Deadline, amerykańska stacja The CW planuje nowy serial w świecie Nie z tego świata znanego także jako Supernatural. Po nieudanych próbach stworzenia spin-offu, tym razem... cofają się w czasie. To prequel! Projekt nosi tytuł The Winchesters, a bohaterami się John i Mary Winchesterowie, czyli rodzice braci Winchester z oryginalnego serialu.

Jensen Ackles, który grał Deana Winchestera powróci do tej roli. Będzie narratorem serialu. Ackles wraz ze swoją żoną Danneel będzie też producentem wykonawczym.

Na razie stacja zamawia zrealizowanie scenariusza, który napisze Robbie Thompson, który także należał do ekipy Supernatural.

The Winchesters - o czym serial?

W opisie czytamy, że The Winchesters to nieopowiedziana dotąd epicka historia miłosna o tym, jak John poznał Mary. Musieli razem postawić wszystko na szalę nie tylko, by uratować swoją miłość, ale i cały świat. Tak komentuje Jensen Ackles w rozmowie z Deadline.

- Gdy Supernatural zakończył się na 15. sezonie, wiedzieliśmy, że to nie koniec, ponieważ jak mawiamy w serialu: nic nigdy tak naprawdę się nie kończy, prawda? Kiedy razem z Danneel stworzyliśmy Chaos Machine Productions, wiedzieliśmy, że pierwszą historią jaką chcieliśmy opowiedzieć jest ta o Johnie i Mary Winchesterach lub można ją nazwać genezą Supernatural. Zawsze czułem, że moja postać Dean zawsze chciałaby więcej wiedzieć o relacji rodziców i jak ją zbudowali. Cieszę się, że mogę go zabrać na tę przygodę.

Poprzednie dwie próby stworzenia serialu w świecie Supernatural były nieudane i zakończyły się na potencjalnych pilotach wyemitowanych w trakcie serialu. Do trzech razy sztuka? Winchesterowie mają duże szanse, ale decyzja o zamówieniu sezonu zostanie podjęta, gdy scenariusz będzie gotowy.