Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - pełny zwiastun! Zaskakujące cameo postaci z MCU!

fot. Marvel

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni opowiada o Shang-Chi, który musi stawić czoło swojej przeszłości. Miał nadzieję, że pozostawił ją za sobą. Niestety, bohater zostaje wciągnięty w sieć tajemniczej organizacji zwanej Dziesięć Pierścieni, która należy do jego ojca Wenwu, zwanego także Mandarynem.

Pełny zwiastun pokazuje, że fundamentem tej historii będzie relacja pomiędzy ojcem i synem. Nowy superbohater kontra ojciec, który jest kultowym złoczyńcą z komiksów. Widzimy też po raz pierwszy tytułowe pierścieni w akcji. W trailerze pojawia również wodny smok oraz postać z pierwszego filmu MCU Incredible Hulk. Tożsamość tej postaci może być dla niektórych z Was spoilerowe! Jest to Abomination grany przez Tima Rotha, który walczy z jednym z czarodziejów ze świata Doktora Strange'a. Spekuluje się, że może to być Wong. Jest to pierwszy występ Abminationa od czasu filmu z 2008 roku, a niebawem zobaczymy go także w serialu She-Hulk. .

Shang-Chi - zwiastun

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

W obsadzie superprodukcji są Simu Liu, Akwafina, Tony Leung, Florian Munteanu i Michelle Yeoh. Destin Daniel Cretton wyreżyserował na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Davem Callahanem i Andrew Lanhamem (Just Mercy)..

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - premiera 3 września 2021 roku w polskich kinach.