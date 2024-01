Halo - drugi sezon rozpocznie się od ważnego momentu w kanonie. Fani gier będą zadowoleni?

fot. materiały prasowe

Pierwszy sezon Halo spotkał się z umiarkowanie ciepłym przyjęciem przez krytyków, ale zdecydowanie gorzej zareagowali na niego fani, którzy krytykowali wiele z decyzji kreatywnych twórców - choćby tą o pozwoleniu głównemu bohaterowi na zdejmowanie ikonicznego hełmu. Do narzekań na niektóre z decyzji dołączył nawet odtwórca głównej roli, Pablo Schreiber, który sam stwierdził, że jedna ze scen w pierwszym sezonie była niepotrzebna i niespójna z resztą.

Premiera drugiego sezonu zbliża się wielkimi krokami, a Paramount+ uraczyło nawet fanów zwiastunem produkcji. Teraz jej reżyser, Otto Bathurst, zapowiedział w jaki sposób będzie wyglądać początek do nowej serii. Dla przypomnienia - pierwszy sezon otwierał się widowiskową bitwą, w której uczestniczył Master Chief. Otwarcie drugiego sezonu ma być zgoła inne, choć zawierać bardzo ważne wydarzenia dla kanonu serii. To sugeruje powiązanie z grami, które dotychczas były traktowane jako inspiracja - fabuła serialu działa się w tzw. "Silver Timeline".

Początek pierwszego sezonu był "wow", zrzucał cię z fotela. Teraz to też będzie wielki spektakl, ale nie bitwa. To wielki moment. To wielki moment w kanonie i wielkie wydarzenie w świecie Halo. Jest to definitywnie moment z rodzaju "O mój Boże", ale nie jest to wielka sekwencja walki.

Wielu fanów podejrzewa, że wydarzenie, do którego może nawiązywać Otto Bathurst, to Upadek Reach.

Halo - opis fabuły 2. sezonu

Master Chef John dowodzi swoim elitarnym oddziałem spartan w walce z kosmitami znanymi jako Covenant. W obliczu szokujących wydarzeń na powierzchni zniszczonej planety, John nie może pozbyć się wrażenia, że jego rola w wojnie zmieni się i musi zaryzykować wszystko, aby udowodnić coś, w co nikt nie uwierzyć: Covenant przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzi. John wyrusza na wyprawę, aby znaleźć klucz do uratowania ludzkości lub jej wymarcia - tytułowego Halo.

W obsadzie powracają z pierwszego sezonu Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy oraz Danny Sapani. Do drugiej serii dołączyli Joseph Morgan (agent wywiadu James Ackerson) i Cristina Rodlo jako Talia Perez, kapral specjalizująca się w lingwistyce.

