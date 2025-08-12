Finn i Rey niczym Obi-Wan i Darth Vader? Na to liczył aktor

fot. Lucasfilm Ltd.

John Boyega w Trylogii Sequeli wcielił się w postać Finna. Wielu fanów po pierwszych zwiastunach Przebudzenia Mocy podejrzewało, że to on będzie wrażliwy na nią i stanie się nowym Jedi. Chociaż były powody, by wierzyć, że tak się stanie, ostatecznie ta rola przypadła Rey. Z kolei aktor po zakończeniu trylogii wielokrotnie wyrażał swoje niezadowolenie z powodu dość opieszałego potraktowania jego postaci przez kolejnych reżyserów.

Podczas Fan Expo Boston 2025 John Boyega przyznał, że po przeczytaniu scenariusza do Przebudzenia Mocy spodziewał się tego, że Finn również zostanie Jedi i będzie nim razem z Rey. Jak to wszystko widział?

Sądziłem, że planowali podwójnych Jedi. Sądziłem, że zrobią z nas trochę Obi-Wana Kenobiego i Dartha Vadera. Myślałem, że ostatecznie zwrócimy się przeciwko sobie.

Aktor nie zdradził, kto jego zdaniem stanąłby po Ciemnej Strony Mocy. Wiele wskazuje na Rey, która miała specyficzną relację z Kylo Renem i w niewykorzystanym pomyśle na finałowy film była nawet jej wersja, która przeszła na Ciemną Stronę. Niewykluczone, że Boyega przewidywał, że tak się stanie w trylogii. Wówczas on pozostałby Jedi, a Rey mogłaby przejść na stronę Kylo albo nawet go pokonać i przejąć władzę, a potem zawalczyć z Finnem w ostatecznej walce. Tak jednak się nie stało. Żałujecie?

