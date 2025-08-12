Reklama
Finn i Rey niczym Obi-Wan i Darth Vader? Na to liczył aktor

Trylogia Sequeli od Disneya dla wielu fanów była niewypałem z powodu niewykorzystanych i ciągle zmieniających się pomysłów na poprowadzenie dalej fabuły. Jednym z poszkodowanych okazał się John Boyega wcielający się w postać Finna. Jaki los on przewidywał dla swojego bohatera?
Trylogia Sequeli od Disneya dla wielu fanów była niewypałem z powodu niewykorzystanych i ciągle zmieniających się pomysłów na poprowadzenie dalej fabuły. Jednym z poszkodowanych okazał się John Boyega wcielający się w postać Finna. Jaki los on przewidywał dla swojego bohatera?
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy fot. Lucasfilm Ltd.
John Boyega w Trylogii Sequeli wcielił się w postać Finna. Wielu fanów po pierwszych zwiastunach Przebudzenia Mocy podejrzewało, że to on będzie wrażliwy na nią i stanie się nowym Jedi. Chociaż były powody, by wierzyć, że tak się stanie, ostatecznie ta rola przypadła Rey. Z kolei aktor po zakończeniu trylogii wielokrotnie wyrażał swoje niezadowolenie z powodu dość opieszałego potraktowania jego postaci przez kolejnych reżyserów.

James Cameron ma problem z Terminatorem 7. Powodem jest współczesny świat

Podczas Fan Expo Boston 2025 John Boyega przyznał, że po przeczytaniu scenariusza do Przebudzenia Mocy spodziewał się tego, że Finn również zostanie Jedi i będzie nim razem z Rey. Jak to wszystko widział?

Sądziłem, że planowali podwójnych Jedi. Sądziłem, że zrobią z nas trochę Obi-Wana Kenobiego i Dartha Vadera. Myślałem, że ostatecznie zwrócimy się przeciwko sobie.

Aktor nie zdradził, kto jego zdaniem stanąłby po Ciemnej Strony Mocy. Wiele wskazuje na Rey, która miała specyficzną relację z Kylo Renem i w niewykorzystanym pomyśle na finałowy film była nawet jej wersja, która przeszła na Ciemną Stronę. Niewykluczone, że Boyega przewidywał, że tak się stanie w trylogii. Wówczas on pozostałby Jedi, a Rey mogłaby przejść na stronę Kylo albo nawet go pokonać i przejąć władzę, a potem zawalczyć z Finnem w ostatecznej walce. Tak jednak się nie stało. Żałujecie?

Gwiezdne Wojny - największe kontrowersje wśród fanów

10. Największy plot twist w historii

Jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii kina, a już na pewno w Gwiezdnych Wojnach, też wywołał mieszane reakcje wśród fanów. Niektórym twist z Darthem Vaderem wcale się nie podobał.

arrow-left
10. Największy plot twist w historii
arrow-right

Źródło: screenrant.com

