4. sezon Ted Lasso skupi się na kobiecej piłce nożnej. Jest przewidywana data premiery

fot. Apple TV+

Reklama

Wielokrotnie nominowany i nagradzany statuetkami Emmy serial Ted Lasso już niebawem powróci w Apple TV+. Nowy sezon jest już w produkcji, a oryginalna obsada powróci w nowej serii wraz z kilkoma nowymi twarzami w obsadzie. Mowa m.in. o Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendanie Huntcie, Brettcie Goldsteinie, Jeremym Swiftcie i oczywiście Jasonie Sudeikisie. Wedle przewidywań nowa odsłona ma się teraz skupić na kobiecym zespole piłki nożnej.

Spider-Man 4 największym filmem o Pajączku. Prawdziwego złoczyńcy nie poznamy aż do premiery

Kiedy zobaczymy nowy sezon? Na to pytanie zdawkowo odpowiedział Channing Dungey, producent serialu, w rozmowie z Variety:

Nie otrzymaliśmy konkretnej daty premiery od Apple. Rozmawiamy teraz o okresie w połowie przyszłego roku. Powiedziałbym, że chodzi o Q2 lub dalej.

Q2 w terminologii branżowej oznacza zwykle okres takich miesięcy jak maj, czerwiec i lipiec. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie wtedy ujrzymy powrót serialu sportowego.

Najlepsze seriale i programy telewizyjne wszech czasów wg prestiżowego Variety (miejsca od 50. do 1.)