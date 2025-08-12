Reklama
4. sezon Ted Lasso skupi się na kobiecej piłce nożnej. Jest przewidywana data premiery

Producent serialu Ted Lasso podzielił się prognozowaną datą premiery 4. sezonu serialu, który razem skupi się na wysiłkach kobiecego zespołu piłki nożnej. Jak długo poczekamy na premierę?
Według Hunta Ted i Rebecca są bratnimi duszami, co fot. Apple TV+
Wielokrotnie nominowany i nagradzany statuetkami Emmy serial Ted Lasso już niebawem powróci w Apple TV+. Nowy sezon jest już w produkcji, a oryginalna obsada powróci w nowej serii wraz z kilkoma nowymi twarzami w obsadzie. Mowa m.in. o Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendanie Huntcie, Brettcie Goldsteinie, Jeremym Swiftcie i oczywiście Jasonie Sudeikisie. Wedle przewidywań nowa odsłona ma się teraz skupić na kobiecym zespole piłki nożnej. 

Spider-Man 4 największym filmem o Pajączku. Prawdziwego złoczyńcy nie poznamy aż do premiery

Kiedy zobaczymy nowy sezon? Na to pytanie zdawkowo odpowiedział Channing Dungey, producent serialu, w rozmowie z Variety:

Nie otrzymaliśmy konkretnej daty premiery od Apple. Rozmawiamy teraz o okresie w połowie przyszłego roku. Powiedziałbym, że chodzi o Q2 lub dalej.

Q2 w terminologii branżowej oznacza zwykle okres takich miesięcy jak maj, czerwiec i lipiec. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie wtedy ujrzymy powrót serialu sportowego.

Źródło: screenrant.com

