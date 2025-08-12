4. sezon Ted Lasso skupi się na kobiecej piłce nożnej. Jest przewidywana data premiery
Producent serialu Ted Lasso podzielił się prognozowaną datą premiery 4. sezonu serialu, który razem skupi się na wysiłkach kobiecego zespołu piłki nożnej. Jak długo poczekamy na premierę?
Wielokrotnie nominowany i nagradzany statuetkami Emmy serial Ted Lasso już niebawem powróci w Apple TV+. Nowy sezon jest już w produkcji, a oryginalna obsada powróci w nowej serii wraz z kilkoma nowymi twarzami w obsadzie. Mowa m.in. o Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendanie Huntcie, Brettcie Goldsteinie, Jeremym Swiftcie i oczywiście Jasonie Sudeikisie. Wedle przewidywań nowa odsłona ma się teraz skupić na kobiecym zespole piłki nożnej.
Kiedy zobaczymy nowy sezon? Na to pytanie zdawkowo odpowiedział Channing Dungey, producent serialu, w rozmowie z Variety:
Q2 w terminologii branżowej oznacza zwykle okres takich miesięcy jak maj, czerwiec i lipiec. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie wtedy ujrzymy powrót serialu sportowego.
Źródło: screenrant.com
