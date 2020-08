Halo Infinite może stać się grą na wyłączność Xbox Series X

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Microsoft

W sieci pojawiły się interesujące informacje, które sugerują, że Halo Infinite jednak nie trafi na Xbox One i będzie tytułem z konsolową wyłącznością dla Xbox Series X. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment nie zostały one potwierdzone ani zdementowane przez Microsoftu, a ich źródłem jest jeden z użytkowników forum ResetEra, niejaki sponger. Coś może być jednak na rzeczy, bo tamtejsi moderatorzy zwykle proszą o dowody wiarygodności autorów tego typu wpisów.

Powodem rzekomego rozważania rezygnacji z wydania gry na obecną generację Xboksa mają być problemy natury technicznej. Gra ma działać i wyglądać gorzej od tego, co Microsoft zaprezentował ujawniając tytuł.

Obecnie Halo Infinite na Xbox One S nawet nie zbliża się do 1080p (rozdzielczość jest momentami niższa niż 900p), a do tego dochodzą duże problemy z ładowaniem obiektów (o wiele gorsze niż te widoczne w demie z wersji PC - napisał na forum

Przypominamy, że niedawno poinformowano o przesunięciu premiery Halo Infinite na rok 2021.