The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - zwiastun i... premiera już dziś! Kultowe RPG jeszcze nigdy nie wyglądało tak dobrze

fot. Bethesda

Reklama

Informacje o tym, że powstaje remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion w ostatnich tygodniach kilkukrotnie wyciekały do sieci. Bethesda postanowiła jednak nie trzymać fanów serii dłużej w niepewności i 22 kwietnia o godzinie 17:00 zaprezentowała zapowiedź nowego, ulepszonego wydania RPG z 2006 roku. Powiedzieć, że wzbudziło to zainteresowanie internautów, to jak nic nie powiedzieć. Transmisję, tylko na oficjalnym kanale Bethesda Softworks, śledziło ponad 550 tysięcy osób. Poniżej możecie zapoznać się z jej zapisem, a zwiastun znajdziecie pod koniec materiału.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zaoferuje przede wszystkim uwspółcześnioną oprawę graficzną. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, grę napędza silnik Unreal Engine 5. Zadbano o nowe modele, oświetlenie, a nawet lipsync (dopasowanie ruchów ust do wypowiadanych kwestii). Nie zabrakło także innych zmian. Odświeżono interfejs i udźwiękowienie, nagrano nowe kwestie dialogowe oraz wprowadzono pewne zmiany w rozgrywce.

Co więcej, w skład wersji Remastered wejdzie cała dostępna zawartość, w tym rozszerzenia Knights of the Nine i Shivering Isles.

Na premierę The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nie trzeba czekać. Gra zadebiutowała na PC i konsolach... w momencie prezentacji. Już teraz możecie kupić ją na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S lub zagrać w ramach abonamentu Xbox Game Pass.