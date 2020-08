Halo Infinite wygląda przeciętnie, ale brzmi świetnie. Posłuchaj utworu z gry

Microsoft

W lipcu pokazano wyczekiwany gameplay z Halo Infinite. Materiał dla wielu okazał się jednak rozczarowaniem – przede wszystkim ze względu na oprawę graficzną, po której zupełnie nie widać tej nadchodzącej, nowej generacji konsol. Twórcy odnieśli się do tych zarzutów i zapewnili, że do premiery wygląd tej produkcji może jeszcze ulec zmianie. Teraz zaś pojawiła się okazja do tego, by zapoznać się także z fragmentami ścieżki dźwiękowej.

Na oficjalnym kanale marki Halo opublikowano utwór zatytułowany "Reverie", którego fragmenty można było usłyszeć podczas prezentacji rozgrywki. Za jego przygotowanie odpowiada kompozytor Curtis Schweitzer.

Poniżej możecie przesłuchać też inny utwór – „Set a Fire in Your Heart”, który pojawił się w sieci pod koniec lipca.

Halo Infinite ma zadebiutować w okresie świątecznym tego roku i być jednym z tytułów startowych dla konsoli Xbox Series X. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że premiery gry możemy spodziewać się w listopadzie.