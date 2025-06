Najlepsze seriale pierwszej połowy 2025 roku. Jak ocenili je krytycy i widzowie? [RANKING]

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwsza połowa 2025 roku obfitowała w mnóstwo premier seriali. Niektóre produkcje powróciły z nowymi sezonami, a inne zadebiutowały na platformach streamingowych, podbijając serca widzów. Ale które tytuły okazały się najlepsze w ciągu tych pierwszych sześciu miesięcy?

Przedstawiamy dwa rankingi najlepszych seriali 2025 roku według serwisu Rotten Tomatoes. W pierwszym znajdują się produkcje ocenione przez krytyków, a kolejność wyznacza ich "świeżość" (pozytywne opinie) wyrażona w procentach. Są to tytuły, które otrzymały Certyfikat Świeżości, czyli mają co najmniej 75% "świeżości" i ponad 20 recenzji. Z tego względu na liście brakuje np. 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, Agencji czy 2. serii 1923, które nie spełniły tych wymagań.

Z kolei drugi ranking przedstawia najlepsze seriale 2025 roku, ale według podsumowania Popcornmeteru. Procentowe wyniki, które podajemy przy tytułach opierają się na ocenach widzów. W tym zestawieniu brakuje kilku produkcji, które znalazły się u krytyków, jak Miss Austen, Pozłacany wiek i Najweselsza rodzinka w Ameryce. Wynika to z tego, że miały one poniżej 50 ocen widzów - dopiero od tego pułapu Popcornmeter podaje, jaką "świeżość" osiągnął dany tytuł.

Przy niektórych produkcjach można dostrzec, że obie wartości znacząco się od siebie różnią - raz recenzenci oceniają wyżej dany serial, a innym razem to publiczności bardziej podoba się dany obraz. Niekiedy ta różnica może wynikać z tego, że krytycy pisząc recenzje seriali mają do dyspozycji tylko pierwsze odcinki sezonu - rzadko się zdarza, że ich ocena odnosi się do całego sezonu. Z kolei widzowie najczęściej oceniają serial po obejrzeniu całości.

Jak widać, w rankingach znalazły się najpopularniejsze seriale, jak The Last of Us, Rozdzielenie, Daredevil: Odrodzenie, Andor, Dept. Q czy Koło czasu, ale nie brakuje też tych bardziej niszowych, jak Próba generalna i Mo. Sprawdźcie poniżej, na których miejscach plasują się Wasze ulubione tegoroczne produkcje. Jak oceniacie ich kolejność? Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze seriale do połowy 2025 roku - ranking według krytyków

61. Strefa Gangsterów (MobLand) (1. sezon) - 75% Zobacz więcej Reklama

Najlepsze seriale do połowy 2025 roku - ranking według widzów