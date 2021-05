Hardcore - reżyser filmu Godzilla kontra Kong stworzy adaptację komiksu

Warner Bros

Adam Wingard został wybrany na stanowisko reżysera filmu Hardcore. Będzie to adaptacja komiksowej serii autorstwa Roberta Kirkmana (The Walking Dead) i Marka Silvestriego. Projekt powstanie dla Universal Pictures. Kirkman stworzy zarys historii, a Wingard napisze scenariusz wraz z Willem Simonem.

Komiks koncentruje się na Drake'u, agencie z Programu Hardcore, który jest w stanie przejąć ciało każdego na Ziemi i zamienić człowieka w ludzkiego drona, aby dostać się do celów, do których normalni żołnierze nie mogą dotrzeć standardowymi metodami. Jednak kiedy utknie w jednym ze swoich celów, ma 72 godziny na to, aby odkryć, kto przejął program, którego używa w misjach. Tym samym musi zmierzyć się z wrogiem, który tak jak on, może być każdym.

Image Comics

Wingard stał się ostatnio jednym z najbardziej zapracowanych ludzi w Hollywood. Twórca ma odpowiadać między innymi za animowaną produkcję ThunderCats, widowisko Son of Kong oraz sequel filmu Bez twarzy.