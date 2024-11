Zwiastun filmu Śnieżka w HD. Kolejny wyciek z Disneya

Fot. Materiały prasowe

Ponownie doszło do wycieku materiału promocyjnego z filmu Śnieżka. Tym razem w sieci pojawił się pełny zwiastun w jakości HD, co odróżnia go od wcześniejszego nagrania kamerą. To już druga taka sytuacja w ostatnim czasie – podobny incydent dotyczył aktorskiej wersji filmu Jak wytresować smoka.

Śnieżka - wyciek zwiastuna

Poniżej znajduje się pełny zwiastun filmu.

Śnieżka - o czym jest film?

Historia, podobnie jak w oryginalnej animacji, opowiada o królewnie uratowanej przez siedmiu krasnoludków. Przyjmują ją do swojego domu po tym, jak zostaje wygnana przez złą macochę, która pragnie jej śmierci.

Adaptację wyreżyserował Marc Webb (500 dni miłości), a za scenariusz odpowiadają Greta Gerwig (Barbie) oraz Erin Cressida Wilson. Nowe piosenki stworzyli Justin Paul i Benj Pasek, zdobywcy Oscara za utwory z filmu La La Land. Na ekranie usłyszymy również klasyczne melodie z oryginalnej animacji.

Premiera Śnieżki odbędzie się w kinach 21 marca 2025 roku, zarówno w Polsce, jak i na świecie.