Harry Potter - HBO Max pracuje nad aktorskim serialem z uniwersum?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Warner Bros.

Jak podaje portal The Hollywood Reporter na podstawie swoich źródeł aktorski serial z uniwersum Harry'ego Pottera znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Projekt miałby powstać dla HBO Max. Według serwisu włodarze platformy odbyli kilka spotkań z potencjalnymi scenarzystami, badając różne pomysły, które miałyby przenieść ikoniczne uniwersum na mały ekran.

W oficjalnym oświadczeniu HBO Max i Warner Bros zaprzeczają, że jakiś serial ze świata Harry'ego Pottera znajduje się w fazie rozwoju, jednak The Hollywood Reporter twierdzi, że jest on priorytetem dla platformy pragnącej rozszerzyć uniwersum.

materiały prasowe

Nie byłoby to żadnym zaskoczeniem, ponieważ seria o Harrym Potterze jest jedną z najbardziej dochodowych franczyz należących do Warnera. Dotychczas osiem filmów z głównej serii zarobiło na całym świecie ponad 7 mld dolarów, a Warner Bros wprowadziło do kin również spin-offy z cyklu Fantastyczne zwierzęta.