Harry Potter - smaczki i ciekawostki zza kulis filmowej serii o słynnym czarodzieju

fot. Warner Bros

Nikt nie zaprzeczy, że Harry Potter to wielka marka – jedna z czterech najdroższych filmowych franczyz świata, dodajmy – która wciąż ma się świetnie. Opartych na prozie J.K. Rowling osiem filmów, w których w rolę najsłynniejszego młodego czarodzieja wcielił się Daniel Radcliffe, również dziś cieszy się nieprawdopodobną popularnością, a ich pojawianie się w serwisach streamingowych zawsze wiąże się z entuzjazmem subskrybentów i kolejnymi maratonami. Emitowane regularnie w telewizji epizody cieszą się wysoką oglądalnością, czemu ciężko się dziwić – choć można spierać się o to, czy filmy są ostatecznie rzeczywiście udane, to dorastające na nich pokolenie doceniło tkwiącą w historii prawdziwą magię, którą – zdaniem wielu – udało się przenieść na ekran. Dziś ponownie wracamy do filmowej sagi, by przedstawić Wam zbiór najlepszych zakulisowych ciekawostek.

Reżyserem Kamienia Filozoficznego miał być... Steven Spielberg, jednak podobno nie mógł dojść do porozumienia z autorką książki. Według innych pogłosek zrezygnował z posady twierdząc, że film nie jest dla niego dostatecznym wyzwaniem. Innym z powodów miała być niechęć do tworzenia filmu, w którym głównymi bohaterami są wyłącznie dzieci. Jego miejsce, jak wiemy, zajął ostatecznie Chris Columbus.