Harry Potter i Kamień Filozoficzny - okazuje się, że film miał trwać o wiele dłużej. Reżyser ujawnia kulisy

fot. Warner Bros

Harry Potter i Kamień Filozoficzny to film z 2001 roku będący adaptacją pierwszej powieści z serii o słynnym, młodym czarodzieju. Był to początek kultowej franczyzy kinowej, która stała się prawdziwym hitem. Obraz trwał 152 minuty i był czwartym, co do długości filmem cyklu. Jednak okazuje się, że miał trwać dłużej. Otóż jego pierwotna wersja liczyła 172 minuty. Reżyser produkcji, Chris Columbus wyjawił, że zorganizowano pokaz testowy prawie 3-godzinnej adaptacji i dzieci, które oglądały widowisko były zachwycone i mówiły, że trwa nawet za krótko. Jednak to rodzice skarżyli się, że produkcja jest za długa. Ostatecznie nieużyty materiał trafił do wydania DVD i Blu-ray filmu.

fot. Warner Bros

W produkcji poznajemy tytułowego chłopca, Harry'ego, który w dniu swoich 11. urodzin dowiaduje się, że jest czarodziejem, synem dwójki magów, którzy zostali uśmierceni przez potężnego czarnoksiężnika, Voldemorta. Bohater zostaje zaproszony do rozpoczęcia nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.