Nowa zasada Oscarów już ma pewną lukę. Filmy trzeba obejrzeć, ale nikt nie weryfikuje w jaki sposób

fot. materiały prasowe

Reklama

Rozdanie Oscarów w 2025 roku ujawniło szeroko zakrojoną hipokryzję Akademii Filmowej, której prestiżowe nagrody mogły nieco stracić w oczach publiczności. Wielu głosujących anonimowo przyznało się przed galą do tego, że nie obejrzeli większości produkcji, które były brane pod uwagę w wybieraniu do najważniejszych nagród w świecie kina. Główną ofiarą był tu The Brutalist, którego długi, ponad trzygodzinny metraż niektórych nudził i zniechęcał do poświęcenia takiej ilości czasu. Paradoksem jest to, że chociaż wielu głosujących filmu nie obejrzało, to i tak na niego zagłosowało z powodu szumu medialnego dookoła i pozytywnych recenzji tych, którzy faktycznie go widzieli.

Ludzie dostali pieniądze za obejrzenie zwiastuna do Iluzji 3. Genialna promocja czy desperacja?

To wywołało dyskusję w mediach społecznościowych i krytykę funkcjonowania Akademii, a to z kolei skłoniło najważniejsze osoby za sterami Oscarów do podjęcia kilku decyzji. Nowa zasada zobowiązuje każdego głosującego do obejrzenia każdego filmu w danej kategorii, by móc oddać w niej głos. Konieczne jest przy tym wypełnienie wniosku, który informuje o miejscu i czasie seansu danej produkcji. Zdaniem źródeł Variety zmiana ta została przyjęta z wielkim entuzjazmem w szeregach Akademii i wiele osób uznało, że najwyższa pora na krok w tym kierunku.

Niestety informatorzy Variety dowiedzieli się o nowych praktykach, które miałyby pozwolić w zaoszczędzeniu czasu osobom uprawnionym do głosowania. Każdy głosujący korzysta ze specjalnej aplikacji, gdzie ogląda nominowane produkcje. Niestety część z nich decyduje się na oglądanie na przyspieszeniu lub włącza produkcję, a potem odchodzi na bok i zajmuje obowiązkami domowymi lub wychodzi do pracy, a nawet po prostu śpi. Aplikacja nie jest w stanie rejestrować tego, czy ktoś faktycznie ogląda film. Nie ma też sposobu na potwierdzenie tego przez składany wniosek. Dochodzi też kwestia faworyzowania swoich produkcji. Jeden z producentów przyznał, że niezależnie od jakości innych filmów, on będzie głosować na ten, który sam robił.

Jeden z wysoko postawionych producentów tak skomentował nową zasadę:

Cały system bazuje na zaufaniu. A zaufanie w Hollywood? To gó***, a nie prawda.

Spoilery z Avengers: Secret Wars? Legendy MCU w wielu rolach i śmierć ważnej postaci

Ranking filmów, które zdobyły Oscara