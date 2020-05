Hawkline Monster - twórcy Faworyty łączą siły przy kolejnym filmie

Po premierze serialu Hulu Wielka scenarzysta Tony McNamara jest gotowy ponownie współpracować z reżyserem Yorgosem Lanthimosem, z którym wcześniej stworzył nominowaną do Oscara Faworytę. Tym razem jednak ich wspólnym projektem będzie adaptacja powieści grozy The Hawkline Monster autorstwa Richarda Brautigna. Projekt powstanie dla New Regency.

O adaptacji The Hawkline Monster mówi się w Hollywood od wielu lat, a do projektu zaangażowani byli różni filmowcy tacy jak Hal Ashby i Tim Burton. Historia opowiada o młodej dziewczynie, Magic Child, która wynajmuje dwóch rewolwerowców, aby zabili potwora, który mieszka w lodowych jaskiniach pod domem należącym do panny Hawkline.