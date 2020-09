HBO GO - nowości na październik 2020. Pełna lista filmów i seriali

fot. materiały prasowe

HBO GO prezentuje listę nowości jeśli chodzi o filmy i seriale na sierpień 2020. Wiele z nowych propozycji zapowiada się interesująco, a powracające tytuły podsycają atmosferę oczekiwania wśród fanów. Do oferty trafi m.in. film Mroczne wody, w którym nagrodzony ostatnio statuetką Emmy Mark Ruffalo wciela się w adwokata wytaczającego pozew przeciwko chemicznemu gigantowi. Fanom kina akcji i dynamicznego tempa powinien przypaść do gustu jeden z ostatnich filmów Chadwicka Bosemana - 21 mostów, w którym aktor ten występuje w roli zhańbionego detektywa nowojorskiej policji, który dostaje szanse na odkupienie i zrobi wszystko, żeby dorwać zabójców policjantów. Inną pozycją na jesienny wieczór będzie też Ucieczka z Pretorii, a w niej Daniel Radcliffe oraz Daniel Webber jako dwóch południowoafrykańskich opozycjonistów, którzy postanawiają uciec z więzienia o podwyższonym rygorze. Nie zabraknie też filmów z kobietami w rolach głównych. Będą wśród nich Małe kobietki, czyli najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Zobaczymy w niej Saoirse Ronan, Emmę Watson, Elizę Scanlen, Laurę Dern czy Meryl Streep. Kolejną premierą będą Ślicznotki z Jennifer Lopez w roli doświadczonej striptizerki, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street.

Z nowymi sezonami powrócą do HBO GO m.in. Wojownik opowiadający o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny. Fani żywych trupów ucieszą się na pewno z premiery dziesiątego już sezonu serialu The Walking Dead.

Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

