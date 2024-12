Zakończenie Oczy szeroko zamknięte mogło być znacznie mroczniejsze. Teoria spiskowa o śmierci Kubricka ma ziarno prawdy?

fot. materiały prasowe

Reklama

Hollywood to podatny grunt pod teorie spiskowe, których na przestrzeni lat pojawiło się całe mnóstwo. Jedna z nich dotyczyła ostatniego filmu Stanleya Kubricka, czyli Oczy szeroko zamknięte. Film z Tomem Cruisem i Nicole Kidman w rolach głównych opowiadał o perypetiach małżeństwa, które zostało skonfrontowane z tajemniczą, przerażającą rzeczywistością życia w wyższych sferach. W sieci od lat krąży teoria, że niektóre kręgi w Hollywood były zaniepokojone tym, jak wiernie oddano ich mroczne praktyki - uczestniczenie w dziwnych rytuałach, orgiach i składania ofiar. Jedna z teorii mówi o tym, że to właśnie było przyczyną śmierci Kubricka, który zaszedł za skórę wpływowym osobom z Hollywood, a te, nie chcąc aby film ukazał się w pierwotnej formie i pokazał wszystko, co Kubrick chciał pierwotnie zamieścić w pełnym metrażu, poucinały produkcję tak, by ich wszystkie sekrety nie wyszły na jaw.

Być może jest w tej teorii ziarno prawdy. Kilka miesięcy temu Nicole Kidman zarzekała się, że wersja filmu, która trafiła do kin była tą samą, którą Kubrick tworzył, a potem edytował przez osiemnaście miesięcy.

Tak, tak. Edytował ten film 18 miesięcy. Nie zabrakło mu czasu. Bardzo się cieszył z finalnej wersji.

Innego zdania jest Roger Avary, scenarzysta i współpracownik Quentina Tarantino, który dostał w swojej karierze Oscara za scenariusz do Pulp Fiction. Razem z legendarnym reżyserem odwiedził podcast Joe Rogana, gdzie opowiedział o nowych wątkach w tej sprawie.

Zakończenie Oczy szeroko zamknięte mogło być znacznie mroczniejsze

Zdaniem Avary'ego wiele zmieniono w ostatecznej wersji w stosunku do oryginału. W nim miała się m.in. pojawić trzecioosobowa narracja, której nie ma w kinowej wersji.

Wiedziałem o tym od dawna, ale dopiero w ten weekend zacząłem o tym rozmyślać. Temu filmowi brakuje trzecioosobowej narracji, która miała w nim być. To dlatego, że film został pocięty i zmieniony po jego śmierci, ale oni się do tego nie przyznają. Okej, podobno skończył film. Sądzę jednak, że oni [Warner Bros.] zmienili jego notatki, zbliżenia i poprawki. Zdecydowanie brakuje trzecioosobowej narracji. Nie mogli powiedzieć, że Kubrick skończył film, bo nie nagrali nawet kwestii narratora. Może to po prostu jakoś posklejali.

Avary zdradził też, że oryginalne zakończenie filmu było znacznie mroczniejsze.

W filmie jest jeden wątek, który kompletnie zignorowano. Przez cały czas trwania postać Cruise'a śledzi dwóch facetów. Widać ich w każdym ujęciu. [...] W ostatniej scenie, gdy Tom Cruise jest z Nicole Kidman i ma zaraz paść ostatnie zdanie, widać tych dwóch facetów odchodzących z ich córką. Zabierają ją. Postaci Cruise'a i Kidman oddali swoją córkę pedofilskiemu kręgowi. To miało się stać na końcu filmu.

Zdaniem Avary'ego Kubrick często kłócił się z producentami na temat swojej ostatniej produkcji.

Był pewien incydent podczas pierwszego pokazu w Anglii. To nie moja historia, słyszałem o tym od kogoś. Ludzie stali na zewnątrz kina i słyszeli krzyki dobiegające ze środka. To Kubrick krzyczał na producentów: "To mój film! Nie możecie go pociąć! To mój, pier******, film!" A potem zmarł po czterech dniach.

Warner Bros. od lat utrzymuje, że film Stanleya Kubricka nie został w żaden sposób zmieniony i nie usunięto z niego żadnych scen. A co Wy o tym sądzicie?

Najlepsi żyjący reżyserzy