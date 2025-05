fot. FX

The Bear powraca z 10 nowymi odcinkami, które zadebiutują na platformie Disney+ już pod koniec czerwca. Dlatego w sieci pojawił się pełny zwiastun 4. sezonu, który możecie obejrzeć poniżej.

W zapowiedzi widzimy, jak Cicero (Oliver Platt) wystawia Carmy'ego (Jeremy Allen White) na próbę. Sytuacja finansowa restauracji prezentuje się kiepsko, dlatego stawia przed nim zegar w kuchni, który pokazuje ile mają czasu, aż skończą się pieniądze i trzeba będzie zamknąć knajpę. Zobaczcie poniżej zwiastun, który znajduje się na początku galerii.

The Bear - zwiastun 4. sezonu

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych znaleźli się Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott and Matty Matheson. Powracające role grają Jon Bernthal, Ricky Staffieri i Molly Gordon. Gościnnie wystąpi Jamie Lee Curtis.

The Bear - fabuła 4. sezonu

Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nieustannie dążą do perfekcji. Chcą nie tylko przetrwać, ale także wznieść „The Bear” na nowy poziom. Na każdym kroku czekają ich nowe wyzwania, którym muszą sprostać. W tym sezonie walka o perfekcję to już nie tylko kwestia rozwoju - to także czas trudnych wyborów i decyzji o tym, co naprawdę warto ocalić. [opis Disney+]

The Bear - premiera 4. sezonu 26 czerwca na Disney+.

