HBO Max - fragmenty z Peacemakera i kontynuacji Seksu w wielkim mieście

fot. materiały prasowe

HBO Max pochwaliło się w sieci reklamówką, która zachęca do subskrypcji. Oferta jest bogata, bo wraz z premierą kinową na platformę streamingową trafią m.in. Diuna czy Matrix: Zmartwychwstania. W klipie znajdują się też fragmenty nowych sezonów seriali takich Sukcesja, Euforia, Niepewne czy Pohamuj entuzjazm. Spośród nowości pojawi się The Sex Lives of College Girls o współlokatorkach z college'u, które prowadzą aktywny seksualnie styl życia i mierzą się z różnymi trudnościami, jakie niesie ze sobą uczelnia.

Nie zabrakło również serialu Peacemaker, w którym w tytułowego bohatera wciela się John Cena. Produkcja pokaże historię postaci znanej z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad, która wierzy w pokój za wszelką cenę - bez względu na to, ilu ludzi musi zabić, aby go osiągnąć. W klipie znajduje się króciutka zabawna scena z Peacemakerem w swoim kostiumie.

Na uwagę w wideo zasługują też nowe fragmenty And Just Like That..., czyli kontynuacji serialu Seks w wielkim mieście. Do swoich ról powracają Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis. Tym razem przyjaciółki muszą zmierzyć się ze skomplikowaną rzeczywistością życia i przyjaźni będąc po 50-tce.

HBO Max będzie dostępne w Polsce w 2022 roku. Wymienione filmy będę mieć premierę w naszym kraju tylko w kinach, ale seriale trafią na platformę streamingową HBO GO.